Diyarbakır'da refüje bırakılan bavul, polisi harekete geçirdi
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Diyarbakır'da refüje bırakılan bavul, polisi harekete geçirdi

Diyarbakır'da refüje bırakılan bavul, polisi harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe semtinde, refüje bırakılan bavul polisi harekete geçirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe semtinde, refüje bırakılan bavul polisi harekete geçirdi. Kısa süreliğine kapatılan yolda, bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı bavuldan elbiseler çıktı.

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe semtinde refüje öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce bir bavul bırakıldı. Çevredekilerin fark ettiği şüpheli bavul, polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Halkı da alternatif yollara yönlendiren polis, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı.

Fünye ile patlatıldı

Bomba imha uzmanı ekipler, bölgede yaptıkları incelemenin ardından bavul fünye ile patlatılırken, bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı. Bavul incelenmek üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri, bavulu refüje bırakan şüphelinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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