Diyarbakır'da Ramazan öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı
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Diyarbakır'da Ramazan öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Diyarbakır'da Ramazan öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi vatandaşın güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi vatandaşın güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ramazan ayı öncesi halk sağlığını korumak ve vatandaşın güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için Kayapınar, Bağlar, Sur ile Yenişehir ilçelerinde denetimlerini sıklaştırdı. Gıda Kontrol ekipleri, Ramazan ayında satışı yüksek olan ürünleri göz önünde bulundurarak özellikle pastane, market, kasap ve tatlı satışı yapan iş yerlerini, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini baz alarak denetledi. Büyükşehir Belediyesi, denetimlerde tatlı imalathanelerinde ürünlerin üretim aşaması, çalışanların kılık, kıyafetleri ve kişisel hijyen, kullanılan depoların gıda yönetmeliğine uyup uymadıklarını ve tatlı yapımında kullanılan gıda ürünlerini kontrol etti. İmalathanelerin genel temizlik kurallarını da gözden geçiren Gıda Kontrol ekipleri, belirlenen mevzuat dışında hareket eden iş yerleri hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler, salgın koşullarını da göz önünde bulundurarak gıda ürünü satışı yapan, üreten ve depolayan işyerlerine yönelik denetimlerini 4 merkez ilçede Ramazan Bayramı dahil olmak üzere ara vermeden devam edecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Ramazan öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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