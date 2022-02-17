DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİNE MASKELİ VE POMPALI TÜFEKLE GİREN 3 ŞÜPHELİ 20 BİN TL ÇALDI

DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'da PTT Gaziler Şubesi'ne mesai bitimine yakın biri pompalı tüfekli 2 tabancalı olmak üzere maskeli 3 soyguncu 20 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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DİYARBAKIR- DHA