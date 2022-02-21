Diyarbakır'da PTT soygunu şüphelileri adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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TUTUKLANDILAR, DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDIDiyarbakır'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDILAR, DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Diyarbakır'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özel ekip tarafından aranan diğer şüpheli de, saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Burak EMEK/DİYARBAKIR,
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel