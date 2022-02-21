Diyarbakır'da PTT soygunu şüphelileri adliyede (2) - Haberler
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Diyarbakır'da PTT soygunu şüphelileri adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da PTT soygunu şüphelileri adliyede (2)

TUTUKLANDILAR, DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDIDiyarbakır'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDILAR, DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Diyarbakır'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özel ekip tarafından aranan diğer şüpheli de, saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Pompalı Tüfek, Diyarbakır, Silah, PTT, Güncel, Haberler

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