Diyarbakır'da PTT soygunu şüphelileri adliyede (2)

DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDILAR, DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Diyarbakır'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özel ekip tarafından aranan diğer şüpheli de, saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,