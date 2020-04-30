Diyarbakır'da pompalı tüfek ve tabancalı kavga: 1 ağır yaralı
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Diyarbakır'da pompalı tüfek ve tabancalı kavga: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da pompalı tüfek ve tabancalı kavga: 1 ağır yaralı
30.04.2020 23:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:40

Diyarbakır'da pompalı tüfek ve tabancalı kavga: 1 ağır yaralı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tartışan iki grup arasında çıkan silahlı ve pompalı tüfekli kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da pompalı tüfek ve tabancalı kavga: 1 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tartışan iki grup arasında çıkan silahlı ve pompalı tüfekli kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay, Bağlar ilçesi Girne Caddesi üzerinde bulunan 5 Nisan Mahallesi 16. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokakta iki grup arasından önceden bulunan husumet pompalı tüfek ve tabancalı kavgaya dönüştü.

Olayda Aziz Ulaş pompalı tüfekle ateş edilmesi nedeniyle ağır yaralanırken, saldırgan diğer grup ise ara sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdiler. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralı halde sokak ortasından yatan Aziz Ulaş isimli genç sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan genç hemen ameliyata alınırken, güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Diyarbakır'da pompalı tüfek ve tabancalı kavga: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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