DİYARBAKIR'DA POLİSTEN KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta getirilen kış lastiği uygulaması kapsamında, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından denetim yapıldı. Ekipler, sabah erken saatlerden itibaren yolcu otobüsleri, servis araçları ve taksilerin lastiklerini kontrol edip, ölçüm yaptı. Kış lastiği takmayan araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ekipler, ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız konusunda da uyarılarda bulundu.

'KIŞ LASTİĞİ YOKSA ARAÇLARIN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR'

Şehirlerarası Seyahat Firması sorumlusu Bilal Karayel, 1 Aralık'ta başlayan uygulama için 15 Kasım'dan itibaren tedbirlerini aldıklarını belirterek, Yolcularımız ve araçlarımızın sağlıklı bir şekilde gidip gelmesi için bunu yaptık. Kış lastiklerimizi, çekme halat ve takozları tamamladık. Denetimler de yapılıyor. Ay başından itibaren özellikle İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin gibi büyükşehirlerin çıkışlarında trafik polisleri gelip denetimlerini yapıyor. Kış lastiği yoksa araçların çıkışına izin verilmiyor dedi.

38 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını belirten Remzi Altaş, denetimlerin hem kendileri hem de yolcular açısından iyi olduğunu belirterek, 'Lastikleri de değiştirdik. Tüm uygulamalardan da memnunuz. Elimizden geldiğince de kurallara riayet ediyoruz diye konuştu.

Denetimlerin kent genelinde düzenli olarak süreceği öğrenildi.