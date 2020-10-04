Diyarbakır'da polisleri harekete geçiren Pensilvanyalı
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Diyarbakır'da polisleri harekete geçiren Pensilvanyalı

04.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:25
Diyarbakır'da polisleri harekete geçiren Pensilvanyalı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, yasaklı bölgede izinsiz drone uçururken yakalanan ve üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Pensilvanya Eyaleti nüfusuna kayıtlı kimlik çıkan şüpheli için istihbarat birimlerine haber verildi.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, yasaklı bölgede izinsiz drone uçururken yakalanan ve üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Pensilvanya Eyaleti nüfusuna kayıtlı kimlik çıkan şüpheli için istihbarat birimlerine haber verildi. Şüpheli ilk ifadesinde Amerikan ordusuna bağlı uçak firmasında 14 yıl çalıştığını ve bölgenin yasaklı olduğunu bilmediğini söyledi.

Sur ilçesindeki yasaklı bölgede izinsiz drone uçurulduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince harekete geçildi. Şüphelinin yapılan kontrolünde üst aramasında ABD'nin Pensilvanya Eyaleti nüfusuna kayıtlı Mark John X. adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde 14 yıl Amerikan ordusuna bağlı uçak helikopter firmasında çalıştığını, 3 yıl drone uçurduğunu, drone uzmanı olduğunu ve yıllarca Afrika bölgesinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını ve Afrika birliğinin AL-SHABAB ile savaşmasına yardım ettiğini söyledi.

En son Somali'de bulunduktan sonra Almanya'ya döndüğünü, oradan da KKTC'ye geçtiğini ve 21 Eylül'de Mersin'e giriş yaptığını belirten şüpheli, burada araç kiraladıktan sonra Gaziantep ve ardından Diyarbakır'a geldiğini ifade etti. 3 Ekim'de Elazığ'a gittiğini ve sonra yeniden Diyarbakır'ı geldiğini kaydeden şüpheli, yasaklı alanda dolaşmanın yasak olduğunu bilmediğini, surları merak ettiği için burada drone uçusu yaptığını ve görüntü aldığını söyledi.

Gözaltında bulunan şüpheli için, istihbarat birimleriyle irtibata geçildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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