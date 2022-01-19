Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti

Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da, yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı. Polis ve çocuklar kar topu oynarken kimi vatandaşlar ise halay çekti.

Diyarbakır'da, dün akşam saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı 25 santimi geçerken, okullar tatil edildi. Tatili fırsat bilen çocuklar, sabah saatlerinden itibaren sokaklarda karın keyfini polislerle çıkardı. Kar topu savaşı yapan polis ve çocuklar doyasıya eğlenirken, kimi vatandaşlar ise halay çekerek oynadı. O anları görüntüleyen gazeteciler de kar topundan nasibini aldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti

Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti

Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti

Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Tatil, Polis, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title