Diyarbakır'da polis, vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" anonsu yaptı Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıldı.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, araçlardan, merkez Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde yoğunluk bulunan alanlar ile tarihi yerlerde, Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Ekipler, anonslarda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli vatandaşlarımız, evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu sebeple zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamanızı rica ediyoruz. Lütfen evlerimize dönelim. Değerli Diyarbakırlı vatandaşlarımızdan ricamızdır."

Kaynak: AA