Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA