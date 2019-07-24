Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.
Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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