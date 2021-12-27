Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan zanlı tutuklandı
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da polis merkezine girerek havaya rastgele açan ve 11 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis merkezine girerek havaya rastgele açan ve 11 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Huzur Polis Merkezine 20 Aralık'ta girerek, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan, polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirip, gözaltına aldığı Abdulrahman Katibi (32) hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Katibi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır'da Huzur Polis Merkezine 20 Aralık'ta giren ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu Abdulrahman Katibi, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açmış, polislerce silah kullanmadan etkisiz hale getirilmişti.

Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 11 suç kaydı olduğu, herhangi bir terör kaydının bulunmadığı, hakkında en son 9 Aralık'ta 'tehdit-mala zarar verme' suçundan aynı polis merkezinde işlem yapıldığının tespit edildiği belirtilmiş, akli dengesinin yerinde olmadığının değerlendirildiği ifade edilmişti.

Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

 Sokakta tüfekle öldürüldü

Sokakta tüfekle öldürüldü

 Son dakika haberi... Eşini bıçakla öldürüp evi yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Eşini bıçakla öldürüp evi yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title