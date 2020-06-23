Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırının faillerine ağırlaştırılmış...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırının faillerine ağırlaştırılmış...

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırının faillerine ağırlaştırılmış...
23.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:06

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Arslan'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili tutuklu Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin ile onlara yardım eden 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 30 Mayıs'ta şehit polis memuru Arslan'ın da yer aldığı görevli ekibin 5 Nisan Mahallesi'nde Cura, Aytekin ve Mehmet Aydın'ı şüpheli hareketlerinden dolayı takibe aldığı belirtildi.

Şüpheli Aytekin ve Cura'nın, Arslan'ın önünden geçtikten bir süre sonra üzerlerinde bulunan ruhsatsız tabancaları birbirlerine vermek suretiyle değiştirdikleri bildirilen iddianamede, bunun üzerine Arslan'ın "dur polis" şeklinde ihtarda bulunduğu kaydedildi.

Aydın, Aytekin ve Cura'nın kaçmaya başlaması üzerine Arslan'ın kovalamaya başladığı ve girdikleri sokakta yakaladığı sırada sanıkların ruhsatsız tabancalarla ateş ettiği aktarılan iddianamede, yaralanan Arslan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğu anımsatıldı.

Olayın faili Cura delilleri yok etmek için tişörtünü diğer şüpheliyle değiştirmiş

İddianamede, sanık Cura'nın olaydan sonra aynı mahallede bekar evi olarak kullandıkları bir eve gittiği ifade edilen iddianamede, şunlara yer verildi:

"Cura, saldırıda kullandığı silahı A.K'ye vererek 'Bu silahı kaybedin, beni de bu beladan kurtarın.' dediği ve sonrasında S.T'nin tişörtünü giyerek kendi tişörtünü de S.T'ye vererek elini yüzünü yıkadıktan sonra evden ayrılmıştır. Şüpheli S.T. Cura'ya tişörtünü vererek, onun tişörtünü de kendisi alarak suç delillerini gizleme veya yok etmek kastıyla hareket ettiğine yönelik yeterli şüphe oluşmuştur. Şüpheliler A.K. ve M.E. de söz konusu silahı siyah poşete koyarak gece polise silah bulduklarına dair ihbarda bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucunda Arslan'ın ölümüne sebebiyet veren silah ile aynı silah olduğu anlaşılmıştır."

Olay yerindeki kovan ve deforme mermi Cura'nın silahından atıldı

Hazırlanan uzmanlık raporunun da yer aldığı iddianamede, olay yerinde bulunan kovan ve deforme olan merminin Cura tarafından olayda kullanılan silahtan atıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Cura ve Aytekin'in ifadelerinde suçu birbirine attığını, savunmalarına itibar edilmediği ve suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise şunlar yer aldı:

"Şüpheli Cura, yakalanmamak amacıyla görevi gereği ihtarda bulunarak müdahale eden polis memurunun hayati bölgelerine hedef alarak öldürmek kastıyla hareket etmiştir. Şüphelilerden Aytekin ise Cura'ya 'geldi geldi' diye bağırarak ve üzerindeki silahı maktule doğrultarak Cura'nın eylemine asli fail olarak iştirak etmiştir. Şüpheli Aydın ise ihtardan sonra şüphelilerin yanında bulunarak onlara manevi olarak cesaret verdiği ve sonradan polislerin takibini imkanını ortadan kaldırmak amacıyla farklı yöne kaçarak şüphelilerin eylemine yardım eden olarak iştirak etmiştir."

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine yönelik yeterli şüphenin oluştuğu, biyolojik inceleme raporları dışında tüm delillerin toplandığına işaret edilen iddianamede, "Olayda kullanılan 2 silahın şüpheliler Cura ve Aytekin'in olay öncesinde 2 kez el değiştirdiğinin sabit olması nedeniyle biyolojik inceleme raporlarının suçun sübutuna etki edecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Raporların mahkeme aşamasında da alınabileceği ve bu nedenle şüphelilerin cezalandırılmalarına karar verilmelidir." denildi.

İstenilen ceza

İddianamede, Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin'e, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, Mehmet Aydın'a "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçuna "yardım eden" sıfatıyla 15 yıldan 20 yıla kadar, olaydan sonra şüphelilere yardım eden A.K. ve M.E'ye, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 aydan 8 yıla kadar, S.T hakkında da ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit...
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırının faillerine ağırlaştırılmış... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:24:50. #1.14#
title