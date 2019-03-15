Diyarbakır'da Plastik Tabak Fabrikasında Yangın
Diyarbakır'da plastik tabak fabrikasında yangın (1)DİYARBAKIR,(DHA) - Diyarbakır'da organize sanayi bölgesinde plastik tabak fabrikasından yangın çıktı.
Diyarbakır'da plastik tabak fabrikasında yangın (1)
DİYARBAKIR,(DHA) - Diyarbakır'da organize sanayi bölgesinde plastik tabak fabrikasından yangın çıktı. Yangında bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA