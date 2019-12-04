Diyarbakır'da "Plastik Hayatlar, İçilen Plastikler ve Kanser" konulu konferans

04.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:30

Diyarbakır'da Çevre Bilincini Geliştirme Derneği (ÇEBİD) Başkanı ve Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, "Plastik Hayatlar, İçilen Plastikler ve Kanser" konulu konferans verdi.

Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Temel, 12 yıldır Türkiye'nin birçok ilinde konferanslara, radyo ve televizyon programlarına seminerlere ve çalıştaylara katılarak, petrol ürünlerinden elde edilen plastik şişe, kaşık, çatal ve bardak gibi ürünlerin insanların sağlığını nasıl olumsuz etkilediğini anlattığını söyledi.

"Bana plastiklere niye böyle çok taktın diye soruyorlar. Çünkü, hiç kimse 'akrabalarımda ve çevremde hasta olmayan yok' diyemez. Hastanelere gidiyoruz, herkes hasta. Durup durup dururken bir insanın vücudu hasta olur mu? Bu insanların hasta olmalarının nedenlerinden biri de bu plastiklerden kaynaklanıyor." diyen Temel, plastiklerin petrol türevlerinden yapıldığını dile getirdi.

Temel, "Plastik ürünler kanser yapıyor. Çünkü içine birçok kimyasal katılıyor. Bu kimyasallar vücutta hastalık yapar." dedi.

Plastiklerin özellikle sıcak yiyecek ve içecekle temas etmesi halinde daha da zararlı hale geldiğine işaret eden Temel, "Plastik bir bardağa, tabağa sıcak bir şey koyduğumuzda büzüşür. Öyle olduğu zaman onu kesinlikle hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Plastik, çatal, bardak, kaşık ve tabakların kesinlikle sıcak yiyeceklerde kullanılmaması gerekiyor." diye konuştu.

Temel, öğrencilerden bu konuda duyarlılık beklediklerini dile getirerek, öğrendikleri bilgileri aileleriyle de paylaşmalarını istedi.

Okul Müdürü Vahap Sönmez de, toplumun çevre konusunda yeterli bilince sahip olmadığını belirterek, öğrenciler de çevre bilinciyle ilgili farkındalık oluşması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA