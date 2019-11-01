Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

01.11.2019 23:36
Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince, temmuz ayında Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı Mahallesi'nde öldürülen PKK'lı teröristin üzerinden çıkan telefonun incelenmesi sonucunda, bağlantılı olduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.D, A.T ve M.L.H. gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden M.L.H, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.D. ve A.T. yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et