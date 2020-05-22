Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı
22.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:51

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK içinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve haklarında tanık beyanları bulunan, DBP ile örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarca organize edilen yasa dışı yürüyüş, oturma eylemi, kayyum protestosu, basın açıklaması, örgüt cenazesi ve taziyesi ile PKK'ya yönelik operasyonları protesto, açlık grevi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecriti protesto eylemlerine katılanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce adreslerine düzenlenen operasyonda aralarında eski DBP eş genel başkanları Arslan ve Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ata'nın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda cep telefonları, tabletler, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap ve dergi, ajandalar, SIM kart, hard disk, flash bellek, dizüstü bilgisayar, örgütsel içerikli tablo, hafıza kartı, CD, örgütsel içerikli kartpostal, örgütsel doküman ve video kasetler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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