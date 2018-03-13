Diyarbakır'da PKK Tuzağı: 3 Şehit, 4 Yaralı (2)
ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTIDicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı.
ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI
Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı. Patlama sırasında 2 askerin şehit olduğu, 5 asker yaralandığı olayda Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 2 askerden biri daha şehit oldu. 1'i ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.
ŞEHİTLERE TÖREN
Bu arada patlamada şehit olan 3 asker için yarın sabah erken saatlerde düzenlenecek uğurlama töreni sonrası cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.