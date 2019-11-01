Diyarbakır'da PKK operasyonunda HDP'lilerin de arasında olduğu 6 kişi yakalandı

01.11.2019 19:56

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince, terör örgütüne üye olduğu, yardım ve yataklık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, aralarında HDP bazı belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA