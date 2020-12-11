Son dakika... DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi
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Son dakika... DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi

11.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:35

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Ulucak Mahallesi Çiftlik mezrasında Yıldırım-7 Şehit Jandarma er Ersoy Irmak operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında teröristlerce barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Son dakika... DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi
Son dakika... DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi
Son dakika... DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi
Son dakika... DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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