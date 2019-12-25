: Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara imha edildi

25.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:48

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara imha edildi, el yapımı patlayıcı tespit edildi, çok sayıda mühimmat ve bir ton gıda malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut deliller ile ortaya konulması,operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeler ve bunları gizleyenler bulunarak adalete teslim edilmesi, örgüt mensuplarının bulunması ve etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek içerisindeki silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, diğer malzemeler ile sığınakların imha edilmesi amacıyla Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 23 Aralık'ta "Kıran-11 Operasyonu" kapsamında başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, Silvan ilçesinin Dağcılar köyü Üçdirek mezrası mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda, yol kenarında bulunan kayaların arasına üzeri çalılarla kapatılarak gizlenmiş, birbirine elektrik kablosu ile irtibatlandırılmış, 4 büyük tüp içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, çekme düzenekli el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edildi.

Teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara tespit edilmesinin ardından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Gerçekleştirilen temas ve adli aramada söz konusu sığınak ve doğal mağaralarda 2 el bombası, 7,62 milimetre çapında 59 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 2 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 3 el telsizi, 3 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan telsize bağlı el yapımı elektronik devre, ateşleme düzeneği, 5 elektrikli fünye, 35 metre elektrik kablosu, 10 metre bakır tel, 8'li pil bloğu, 732 pil, lehim teli, 18 büyük tüp, 7 küçük tüp, 1 ton gıda malzemesi, çok sayıda giyim malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğeri yerinde imha edildi.

Kaynak: AA

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