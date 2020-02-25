Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak imha edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında düzenlenen, "Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69" operasyonu başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan, toprak altında kalas kullanılarak yapılan 3 metre derinliğinde, 40 metrekare büyüklüğünde, tek girişi, 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan sığınak tespit edildi.
Kullanılamaz hale getirilen sığınakta, fotokapan, elektronik devre, 2 radyo, akımölçer cihazı, 11 pil bloğu, 8 pil, biri sanayi tipi olmak üzere 5 tüp, 200 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Narko-terörizmle mücadele kapsamında, arazide, çalılar ve kayalıklar arasına jelikan bidonlara gizlenmiş 107 kilogram esrar ele geçirildi.