Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı-1 DİYARBAKIR'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DİYARBAKIR'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, aralarında HDP'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DİYARBAKIR, -

Kaynak: DHA