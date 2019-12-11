Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

11.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:01

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında arasında tutuklanan Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer'in babası ile teröristlere sahte kimlik düzenleyen bir memur da bulunuyor.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Aralarında evini terör örgütünün karargahı olarak kullandıran, Lice ilçesindeki sözde terörist mezarlığının sorumlusu olan, terör örgütüne eleman temin ederek örgütün dağ kadrosuna teslim eden, yeni katılım yapan teröristlere İslam dinini karalayarak ideolojik eğitimler veren, teröristlerin yer değiştirmelerinde araçlarla naklini yapan, örgüt mensuplarına saklanacak ve barınacak yer ile sıcak yiyeceklerini temin eden, örgüt mensuplarının deşifre olmaması için para karşılığında sahte kimlik ayarlayan, terör örgütüne finans kaynağı sağlayan, örgüt üyeleri arasında bilgi aktarımını gerçekleştiren ve güvenlik güçleri hakkında keşif-istihbarat çalışması yaparak PKK/KCK terör örgütü üyelerinin eylemlerine zemin hazırlayan, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden 19 şüpheliye ait Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen toplam 29 adreste yapılan eş zamanlı aramada, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



Operasyonda 'Küçük Kandil Başkanı' da gözaltına alındı



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer'in babası A. Nazlier'in de bulunduğu öğrenildi. A. Nazlıer'in Lice'de bulunan sözde terörist mezarlığı sorumlusu olduğu ve kendisine Küçük Kandil Başkanı dendiği, ayrıca evini teröristlerin evi olarak kullandırdığı ve karargah haline getirdiği öğrenildi.



Operasyonlarda ayrıca R.A. isimli bir memurun da gözaltına alındığı, bu memurun teröristlere 2 bin dolar karşılığında sahte kimlik düzenlediği öğrenildi.



Asker gelince baykuş sesi çıkarıyorlar



Öte yandan terör örgütüne finans kaynağı sağlayan, örgüt üyeleri arasında bilgi aktarımını gerçekleştiren ve güvenlik güçleri hakkında keşif-istihbarat çalışması yaparak PKK/KCK terör örgütü üyelerinin eylemlerine zemin hazırlayan, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden şahısların güvenlik güçlerini gördükleri anda kendi aralarında baykuş sesi çıkararak haber verdikleri bu yöntemle askerlerden kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA