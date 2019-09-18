Diyarbakır'da pirinç hasadı başladı

18.09.2019 16:30

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karacadağ bölgesinde ekilen pirinçlerin hasadına başlandı.



Diyarbakır'ın coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadına başlandı. Çınar ilçesine bağlı Harabe köyünde ekilen pirinçler, vatandaşlar tarafından koparılarak balya haline getirildi.



Pirinç hasadı ile ilgili bilgi veren Fethi Asar, mayıs ayının ilk haftasında ektikleri pirinçlerin, eylül ayının ortalarında hasadını yaptıklarını söyledi. Asar, "İşçilerin kopardığı pirinçler, daha sonra biçerdöverlerin ayıklamasının ardından yere seriliyor. Kurutulmasının ardından toplanan pirinçler, fabrikaya götürülerek paketleniyor. Fabrikadaki işlemleri tamamlanan pirinçler, daha sonra sofralardaki yerini almak için marketlere dağıtılıyor. Bu sene verim çok güzel" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA