Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı - Haberler
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Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde pikap kiralama mevzusu kanlı bitti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde pikap kiralama mevzusu kanlı bitti. Silahların patladığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Eski Hal semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki akraba pikap kiralama nedeniyle ilk önce tartıştı. Tartışma sonrası, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı

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Haber: Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı - Haberler
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