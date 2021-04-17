Diyarbakır'da, parkta 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da, parkta 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da, parkta 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, parkta husumetli iki grup arasındaki kavgada 2 kişiyi silahla yaralandıktan sonra gözaltına alınan S.I., mahkemece tutuklandı.

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DİYARBAKIR'da, parkta husumetli iki grup arasındaki kavgada 2 kişiyi silahla yaralandıktan sonra gözaltına alınan S.I., mahkemece tutuklandı. 

Olay, dün Bağlar ilçesindeki Körhat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, parkta karşılaştı. Burada başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.K. ile S.K., yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda mermi kovanı ele geçirildi. Kavgada 2 kişiyi yaraladığı belirlenen S.I.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu S.I., kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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