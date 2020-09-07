Diyarbakır'da park halindeki zabıta servis aracı yakıldı
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Diyarbakır'da park halindeki zabıta servis aracı yakıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde belediye ait zabıta servis aracı yakıldı.

Diyarbakır'da park halindeki zabıta servis aracı yakıldı
07.09.2020 00:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 01:08

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde belediye ait zabıta servis aracı yakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Belediyesine ait 21 AAT 540 plakalı zabıta servis aracı Körhat Mahallesi'nde park halindeyken kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri, herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Belediyenin halkla bütünleşerek ilçenin her karışına hizmet götürmesini içine sindiremeyen karanlık odakların gözdağı vermek istediğini ancak hiçbir şekilde bu tür saldırılara boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Güvenlik güçleri ve adli birimlerin gereğini yapacağını vurgulayan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Hain saldırılar doğrudan devletimizin ve milletimizin kendisine, vatandaşlarımıza hizmet götürmekle görevli olan ve milletimizin vergileriyle alınmış olan araçlara yapılmıştır. Bu alçak saldırıları şiddetle kınıyoruz. Güvenlik ve adli birimler gerekli çalışmaları yapıyor. Can kaybı ve yaralanan kimse olmaması tek tesellimizdir ancak ciddi bir maddi hasar oluşmuş durumda. Milletimizin hak ettiği hizmetleri bizim dönemimizde almasını hazmedemeyen odaklar bize ve dolayısıyla milletimize gözdağı vermek istiyor. Ne yapanlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan, milletimize hizmet etmekten alıkoyamazlar."

Kaynak: AA

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