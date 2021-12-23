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Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden çıkan arıza nedeniyle yandı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden çıkan arıza nedeniyle yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Çeşme durağında hafif ticari araçta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 21 DP 706 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmesiyle alevlere teslim oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yaralı ve can kaybı yaşanmadığı belirlendi.

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

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