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Diyarbakır'da park halindeki araç kundaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da park halindeki araç kundaklandı

Diyarbakır'da bir araç park halindeyken sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Diyarbakır'da bir araç park halindeyken sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde Gaziler semtinde iddiaya göre sabaha karşı 04.00 sıralarında 21 FD 487 plakalı bir araç cayır cayır yandı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası otomobili söndürdü. Yapılan incelemelere göre aracın kundaklandığı belirlenirken, aracı yakan şahıs veya şahısların yakalanması için inceleme başlatıldı. Öte yandan, LPG'li aracın patlamaması büyük bir faciayı önledi. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da park halindeki araç kundaklandı

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