Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
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Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı

Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, 200 kişilik sağlık personelinin görev aldığı 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne bugüne kadar yaklaşık 1 milyon çağrı yapıldı.

DİYARBAKIR'da, 200 kişilik sağlık personelinin görev aldığı 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne bugüne kadar yaklaşık 1 milyon çağrı yapıldı.

Pandemi ilan edilmesinin ardından koronavirüsü anlatmak ve yapılması gerekenler konusunda bilgi vermek amacıyla danışma hatları kuruldu. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda kurulan 'Pandemi Kriz Merkezi', 'Pandemi Danışma Hattı' ve 'Psikososyal Destek (PSD)' ismi verilen 3 hat, Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi'nce aktif hale getirildi.

200 SAĞLIK ÇALIŞANIYLA 24 SAAT HİZMET'Pandemi Çağrı Merkezi', koronavirüse yakalananları 10 günlük tedavide 1'inci, 3'üncü, 8'inci ve 10'uncu günlerde arayarak, görüşme sağladı. Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 200 sağlık çalışanının görev aldığı çağrı hattına 1 milyona yakın çağrı geldi.İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Uzmanı Dr. Ferah Şahman Gören, pandeminin başlamasıyla 3 çağrı merkezi kurulduğu, bu merkezlerin vatandaşa hizmete devam ettiğini söyledi. Dr. Gören, "Telefonun başındaki arkadaşlarımız, öncelikli olarak koronavirüse yakalanan hastalarımızı arayıp, durumlarını ve neye ihtiyaçları olduğunu soruyor. Hastanın durumuna göre, acil yapılması gereken ne varsa yapılıyor. Danışma hattımıza gelen tüm çağrılara, koronavirüs olsun veya olmasın, hepsine hizmet vermekteyiz. Her türlü sorularını yanıtlamaktayız. Aşı, hastalık ve kendileriyle ilgili ne gerekiyorsa bilimsel anlamda yapacaklarımızı yapıyoruz" dedi.PSİKOLOJİK DESTEKHastalara psikolojik destek de verdiklerini anlatan Dr. Gören, "'Psikososyal Destek Hattı' ise yine tamamıyla profesyonel, eğitim almış psikolog ve sosyal çalışmacı arkadaşlarımızla hizmet veriyor. Bu hat, koronavirüs ya da herhangi bir sebeple sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla kurulmuş. Tamamıyla profesyonel ekibimizle telefondan insanlara gereken danışmanlık hizmetini veriyoruz" diye konuştu.

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Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı
Diyarbakır'da 'Pandemi Çağrı Merkezi'ne 1 milyon çağrı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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