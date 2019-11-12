Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

12.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:43
Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

'ın ilçesinde pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çınar ilçesi Altunakar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Başından yaralanan şoför, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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