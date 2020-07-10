Diyarbakır'da özel okul tartışması
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Diyarbakır'da özel okul tartışması

Diyarbakır'da özel okul tartışmasıDİYARBAKIR'da, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde bir özel okulun yöneticilerinin, öğrencilerin kayıt paralarını alarak kayıplara karıştığı iddiası üzerine yönetim ve veliler karşı karşıya geldi.

10.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:48

Diyarbakır'da özel okul tartışması

DİYARBAKIR'da, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde bir özel okulun yöneticilerinin, öğrencilerin kayıt paralarını alarak kayıplara karıştığı iddiası üzerine yönetim ve veliler karşı karşıya geldi. Okulun yönetim kurulu başkanı Haşim Merdoğlu, iddiaları reddederek, eğitim öğretim takvimi olan 17 Ağustos'ta eğitime başlayacaklarını belirtirken, suç duyurusunda bulunan bazı veliler de okulun açılması ve mağdur edilmemeleri halinde şikayetten vazgeçeceklerini söyledi.

Diyarbakır'da, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde özel bir okulun yöneticilerinin 'öğrencilerin kayıt paralarını toplayıp, dolandırıcılık yaparak kaçtılar' haberleri üzerine yönetim ve veliler karşı karşıya geldi. Bazı veliler, suç duyurusunda bulunup okula gelirken, yönetim kurulu başkanı Haşim Merdoğlu, kolej binasında velilerle bir araya geldi. İddiaları yalanlayan Merdoğlu, pandemi sürecinde her kurum gibi kendilerinin de maddi sıkıntılar yaşadığını ancak okulun eğitim öğretim takvimi olan 17 Ağustos'ta eğitime başlayacağını ve velilerin bu konuda içinin rahat olması gerektiğini söyledi.

'KARA PROPAGANDA YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ağabeyi olması nedeniyle bu tür çirkin iftiralara alet edildiğini söyleyen Merdoğlu, velilerin bu asılsız iddialar üzerinden okulda toplanarak kayıtlarını silme talebinde bulunduklarını ifade etti. Merdoğlu, "Gördüğünüz gibi sosyal medyadaki bir algının velilerimizi ne hale getirdiğini hep beraber görüyoruz. Elbette ki pandemi sürecidir. Ülke genelinde hepimiz sıkıntıları biliyoruz. Bu kurumun da maddi sıkıntıları mevcuttur. Gerek içeride olan 2-3 kira ödemelerimiz, gerekse personel maaşlarımız gecikmededir. Bu süreçte böylesi gecikme ve sıkıntılar son derece normaldir. Biz de yaşanan durum bu iken son 24 saatte kasti olarak özellikle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ağabeyim üzerinden bazı algılar oluşturulmaya çalışıldı. Onun üzerinden bana saldırılar yapıldı. Benim üzerimden kendisine saldırılar yapıldı. Buradaki amaç ve kasıt zaten bellidir. Benim bu şekilde hedef alınmamda bir kasıt ve komplo vardır. Velilerimizi bu şekilde örgütleyip okulumuza saldırtıyorlar. Hiçbir öğretmenimiz kurumundan ayrılmış değil. Sözleşme imzaladıklarımızın haricinde sözleşme imzalamadığımız 30 personelimiz var. Bu sıkıntılar sürerken nedense son 24 saatte böyle bir algı oluşturuldu. Sadece şahsım hedef alındı ve Bağlar Belediye Başkanı olan abim Hüseyin Beyoğlu da bu kurumun ortağıymış gibi hedef alındı. Burada 200 insan çalışıyor. Bunlar öyle ya da böyle evlerine ekmek götürüyorlar. Ben bu süreçte kirada oturuyorum, evimi de sattım, bindiğim arabamı da sattım, sırf pandemi döneminde azar azar da olsa çalışanların maaşlarını ödeyebilmek için yaptım. Bütün bunların karşılığı bu olmamalı. 30 yıldır eğitim camiasının içindeyim ve ticaret yapıyorum, Allah'a şükürler olsun kimseyi dolandırmadım. Dolandıran kişi, 20 milyon TL buraya yatırıp 300, 500 ya da 1 milyon TL öğrenci parasını alıp kaçan adam değildir. Kurum devam ediyor. 17 Ağustos'ta eğitim öğretime başlayacaktır ve zaten başlamalıdır. Fakat velilerimizin bu tür düşüncelerinin değişip değişmemesi hepimizin elindedir. Velilerimizle birlikte bu kuruma sahip çıkarsak bu sorun çözülecektir ama velilerimiz bu panikle kayıt silmeye kalkışırsa, elbette ki bu kurumu biz 24 saat içerisinde batırırız. Bu tür haberleri yapanlar hakkında hukuki süreci başlattık ve suç duyurusunda bulunduk. Velilerimizin tek bir kuruşu, yani önümüzdeki yıl için ödedikleri bedeli hiçbir şekilde bu kurum nezdinde kaybolmayacaktır" dedi.

'EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLARSA SIKINTIMIZ YOK'

Veli temsilcileri de mağdur edilmemeleri ve okulun eğitim öğretime başlaması halinde, okul ve yönetimiyle bir sıkıntı yaşamayacaklarını kaydetti. Öğrenci velisi Sevgi Uysal, "Biz mağdur edilmeyeceksek, eğitim öğretim olacaksa bizim sıkıntımız yok. Eğer ödediğimiz paralar karşılığında hizmeti alacaksak, benim bir sıkıntım yok. Ama alamayacaksak ben okuldan ve yönetiminden şikayetçiyim. Bunun için suç duyurumu yaptım, eğer yoksa özür diliyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'da özel okul tartışması

Kaynak: DHA

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