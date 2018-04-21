Diyarbakır'da Özel Hastaneyi Su Bastı (2)
Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak nedeniyle bir özel hastaneyi su bastı.
Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak nedeniyle bir özel hastaneyi su bastı.
Kentte etkili olan sağanak sonucu merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Seyrantepe mevkisinde bulunan özel hastanenin bazı servislerin bulunduğu bodrum katına su doldu.
Elektriklerin de kesilmesi sonucu özellikle yeni doğan servisinde bulunan bebeklerin başka hastanelere nakledilmesi çalışması başlatıldı.
Hastaneye sevk edilen çok sayıda 112 acil servis ekiplerince alınan hastalar, başka hastanelere sevk ediliyor.