Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
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Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 katlı binadaki eve özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 katlı binadaki eve özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Bağlar ilçesinde 7 katlı binadaki eve operasyon düzenlendi. Ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı, sokak girişlere kapatıldı. Eve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle kapı koçbaşıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Bomba imha uzmanları ise kokuya duyarlı köpeklerle evde arama yaptı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda, evde çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Son dakika! DİYARBAKIR'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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