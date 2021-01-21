Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
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Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu

21.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:20
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu

DİYARBAKIR'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİYARBAKIR'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'ndeki birçok adrese, özel hareket polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sokakların giriş ve çıkışları zırhlı araçlarla kapatılırken, çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

 


Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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