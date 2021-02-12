Diyarbakır'da oyuncak atölyesi açıldı

Kayapınar Belediyesi, oyuncağı olmayan çocuklara yönelik ayuncak atölyesi açtı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve çocukların katılımıyla açılışı yapılan atölyede, 15 kumbarayla sitelerden toplanan oyuncaklar gerekli onarımın ardından köy çocuklarına ulaştırılacak.

Koç, oyuncağı olmayan çocuklar ile fazla oyuncağı olan çocukların kaynaşması konusunda çalışmalar yapıp, büyük kumbaralar yaptıklarını söyledi.

Kumbaraları sitelere bıraktıklarını, çocukların kullanmadığı oyuncakları kumbaraya bıraktığını kaydeden Koç, "Bizler de onları alıp temizliyoruz, yeniliyoruz. Oyuncağı olmayan çocuklarla bunları paylaşacağız. Bunların dışında zeka oyunlarımız var. Burada çocuklar gelip, zeka oyunlarımızı oynayabilir. Kumbaralarımız şuana kadar 15 siteye bırakıldı. İlçedeki her siteye bırakmayı amaçlıyoruz. Ardından ise burada elde ettiğimiz oyuncaklarla köy çocuklarına ulaşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin