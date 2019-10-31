Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti

31.10.2019 16:42

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

İzmit ve Sakarya'dan Diyarbakır'a gelen 50 kişilik grup, evlat nöbetini sürdüren ailelerle görüştü, desteklerini iletti.

Grupta yer alan Fethiye Apay, oturma eylemini desteklediklerini belirterek, bir an önce annelerin çocuklarına kavuşmasını istediklerini söyledi.

Apay, "Sanki kendi evladım o dağlara götürülmüş, ben onu göremiyorum gibi geldi. Buradaki insanların gözünde o acı var. Çok büyük bir acı var. Hiçbir anne evladını eline silah alsın diye doğurmaz." diye konuştu.

Gülay Keskin de annelerin yanında olduklarını dile getirerek, "Evlat olunca akan sular duruyor. Ben de iki çocuk annesiyim. Bu annelerin duygularını o kadar iyi anlıyorum ki. Yanlarında olduğumuzu söyledik, onların ellerini tuttuk. Gönüllerine dokunabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Öte yandan grupta yer alanlar ve oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Kaynak: AA