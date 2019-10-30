Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti

30.10.2019 17:16

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi destek ziyaretleri ile sürüyor.

Ankara'dan gelen Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği (AÇED) heyeti evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarete ilişkin açıklama yapan AÇED Başkanı Şenay Başak, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını istediklerini belirtti.

"Analarımızın yanındayız. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Onların yüreği dağlanırken elimizden ne gelirse yapabilmeliyiz." diyen Başak, ailelere desteklerini dile getirdi.

Kaynak: AA