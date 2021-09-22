Diyarbakır'da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı - Haberler
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Diyarbakır'da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı Diyarbakır'da bir plazanın girişinde bulunan otoparkta iki grup arasında çıkan kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir plazanın girişinde bulunan otoparkta iki grup arasında çıkan kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan bir plazanın girişindeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kürsü, sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken olayda 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga anı cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı

Diyarbakır'da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı

Diyarbakır'da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı

Diyarbakır'da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da otoparktaki kavgada kürsüler ve yumruklar havada uçuştu: 3 yaralı - Haberler
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