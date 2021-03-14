Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

14.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:40
Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır'da dün gece saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakır'da dün gece saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihi Çiftkapı semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABG 448 plakalı Ford Focus marka araç ile plakası öğrenilemeyen Audi marka araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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