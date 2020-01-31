Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

31.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:33
Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DİYARBAKIR'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Bayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil mahalle girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Müslim Eker (31), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
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