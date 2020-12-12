Diyarbakır'da otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Diyarbakır'da otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

12.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:10
Diyarbakır'da otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Diyarbakır'da otomobilde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diyarbakır'da otomobilde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şirin Karaköse yönetimindeki 21 ABH 144 plakalı otomobil, Silvan yolu Karaçalı Mahallesi'nde elektrik kontağından dolayı yanmaya başladı.

Yangın nedeniyle aracı yol kenarına çeken sürücü Köse, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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