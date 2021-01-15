Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı
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Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı

15.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:20

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla atıp, ters dönen otomobildeki Ozan Poyraz (25) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla atıp, ters dönen otomobildeki Ozan Poyraz (25) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Batman yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CZY 042 plakalı otomobil, Silvan ilçesi Malabadi mevkisindeki virajda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ters dönen otomobildeki Ozan Poyraz yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı. Ozan Poyraz'ın cansız bedeni de morga konulmak üzere hastaneye götürüldü. 

 

Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı
Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı
Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı
Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı
Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı
Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı
Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı
Diyarbakır'da otomobil, virajda takla attı: Ozan öldü, 5 kişi yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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