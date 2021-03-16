Diyarbakır'da otomobil, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
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Diyarbakır'da otomobil, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

16.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:34
Diyarbakır'da otomobil, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki Asiye Sakar (70) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki Asiye Sakar (70) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Batman yolunda meydana geldi. Zekeriya Seyitoğlu'nun (32) kullandığı 31 NES 15 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Asiye Sakar yaşamını yitirirken, Zekeriya Sakar (32), Fatma Sakar (23) ve Betül Sakar (3) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

 


Diyarbakır'da otomobil, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da otomobil, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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