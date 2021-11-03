Diyarbakır'da otomobil sürüye çarptı: 4 koyun telef oldu - Haberler
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Diyarbakır'da otomobil sürüye çarptı: 4 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da otomobil sürüye çarptı: 4 koyun telef oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı. Kazada 4 koyun telef olurken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Diyarbakır- Bismil Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinden Diyarbakır'a doğru seyir halindeki 34 CUF 780 plakalı otomobilin sürücüsü, karanlık nedeniyle karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsünü fark etmedi. Otomobilin sürüye çarpması sonucu koyunlar savrulması soncunda 4 koyun telef oldu. Yaşanan kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da otomobil sürüye çarptı: 4 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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