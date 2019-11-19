Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

19.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:56
Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır Çınar yolu üzerinde meydana geldi. 21 AD 549 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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