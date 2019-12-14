Diyarbakır'da otomobil devrildi: 8 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden ve aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden ve aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Afif Kılıç yönetimindeki 34 KCC 26 plakalı otomobil, Diyarbakır-Hazro kara yolu Düzevler mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Kılıç ile Neşe, Mehmet Emin, Mesut, Sema, Sultan, Mazlum ve Furkan Kılıç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.