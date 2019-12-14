Diyarbakır'da otomobil devrildi: 8 yaralı
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Diyarbakır'da otomobil devrildi: 8 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden ve aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

14.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:08
Diyarbakır'da otomobil devrildi: 8 yaralı

'ın ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden ve aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Afif Kılıç yönetimindeki 34 KCC 26 plakalı otomobil, Diyarbakır-Hazro kara yolu Düzevler mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Kılıç ile Neşe, Mehmet Emin, Mesut, Sema, Sultan, Mazlum ve Furkan Kılıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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