Diyarbakır'da otobüs yangını kamerada...Sürücünün dikkati faciayı önledi
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Diyarbakır'da otobüs yangını kamerada...Sürücünün dikkati faciayı önledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da otobüs yangını kamerada.

Diyarbakır'da otobüs yangını kamerada...Sürücünün dikkati faciayı önledi

Otobüsün bazı fonksiyonlarının çalışmadığını gören sürücünün yolcuları tahliye etmesi kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsündeki yangında şoförün dikkatinin olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Otobüsün bazı elektronik fonksiyonlarının çalışmadığını gören sürücünün, yolcuları tahliye ederek büyük bir faciayı önlemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsündeki yangında şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında CE2 hattında toplu taşıma hizmeti veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 BS 758 plakalı yolcu otobüsünün bazı fonksiyonlarının çalışmadığını fark eden şoför Mahmut Sincar, içerisinde 45 yolcunun bulunduğu otobüsü Elazığ Caddesi Üçkuyu Araştırma kavşağında durdurdu. Otobüsteki yolcuların araçtan tahliye edilmesinin hemen ardından motor bölümü alev alan otobüs yanmaya başladı.

Kısa sürede otobüsün büyük bir bölümünü saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Yaşanan o anlar otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, meydana gelen olayla ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. Yapılacak soruşturmanın ardından tespit davası açılacağı belirtildi.

Diyarbakır'da otobüs yangını kamerada...Sürücünün dikkati faciayı önledi
Diyarbakır'da otobüs yangını kamerada...Sürücünün dikkati faciayı önledi
Diyarbakır'da otobüs yangını kamerada...Sürücünün dikkati faciayı önledi
Diyarbakır'da otobüs yangını kamerada...Sürücünün dikkati faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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