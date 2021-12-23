Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da otobüs şoförünü bıçaklayan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da, otobüs şoförünü bıçaklaya saldırgan, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, otobüs şoförünü bıçaklaya saldırgan, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde Talaytepe Mahallesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasında bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, otobüs arızalandığı için yavaş ilerlemeye başladı. Bunun üzerine yolculardan K.K., otobüs şoförü M.C. ile tartışmaya başladı. Yolcuların da araya girmesiyle K.K., vatandaşlar tarafından otobüsten indirildi. K.K., ticari taksiyle otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Durağa gelen M.C. ile tekrar tartışmaya başlayan saldırgan, M.C.'yi parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan ikinci şoför R.A.'nın da iki parmağını kırdı.

Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavileri yapılırken, şüpheli K.K., olayda kullanılan suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli K.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Halk otobüsü sürücüsüyle tartışan yolcu, taksiyle peşinden gittiği şoförü bıçakladı

Halk otobüsü sürücüsüyle tartışan yolcu, taksiyle peşinden gittiği şoförü bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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